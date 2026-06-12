時速170キロを投げたチャップマン、38歳の進化する肉体

大リーグ史上最速となる時速170キロの剛速球を投げたことのある、アロルディス・チャップマン投手（レッドソックス）が見せつけた進化した肉体にファンの驚きが止まらない。「兵器みたいな体つき」「腕が太もも」とコメントが集まった。

キューバ出身のチャップマンは2010年にレッズでメジャーデビュー。その年時速105.8マイル（約170.3キロ）のボールを投げ、話題となった。38歳になった今も妥協なくトレーニングに取り組むことで知られ、筋骨隆々の上半身、特に上腕部の太さは人間のものとは思えないほど。米ポッドキャスト番組「トーキング・ベースボール」公式Xに画像を投稿すると、日本のファンからも驚きや困惑の声が相次いでいる。

「怪我もしてないし、最強すぎる」

「このおっさんいつになったら衰えるんや」

「自然にこの体型すごすぎです」

「何だこの化け物 そりゃ170キロ投げるわ…」

「ヒトの身体なんだもんなこれ」

「兵器みたいな体つき」

「腕が太もものサイズ」

「38歳の筋肉じゃないーー」

「なんちゅう身体してんのよ」

チャップマンはレッドソックスでプレーする今季も、20試合で0勝1敗13セーブ、防御率0.46と全く衰えを感じさせない成績を残している。



（THE ANSWER編集部）