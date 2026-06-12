「知らない人が職業当てるのは難しい」 始球式に登板した21歳女性に熱視線「野球民にバレた」
楽天-巨人戦
プロ野球交流戦、11日に楽天モバイルパークで行われた楽天―巨人戦に競 馬の小林美駒（みく）騎手が登場した。始球式の大役を務めると、ファンから「知らない人が職業当てるのは難しいでしょうね」などの声が上がった。
11日の楽天-巨人戦は「JRA福島競馬場＆VIESTA仙台ナイター」として開催。始球式に登場したのが、21歳の女性騎手・小林だった。
背番号は「39」。関東のG1ファンファーレに乗ってマウンド付近へ歩を進めると、もう少しでノーバウンドという惜しい投球で大歓声を浴びた。JRA福島競馬場のXが動画や写真を投稿すると、ファンから様々な声が上がった。
「ナイスピッチングでした 福島競 馬楽しみにしています」
「知らない人が美駒さんの職業を当てるのは難しいでしょうね」
「可愛い美駒ちゃん」
「やばーーーい 野球民にこんなかわいいジョッキーがいることがバレた」
「大役お疲れさまでした」
小林は2023年デビューの4年目。6月11日現在、JRA通算84勝を挙げている。
（THE ANSWER編集部）