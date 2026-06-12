歌手の中尾ミエ（８０）が１２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。和式トイレの「流す」レバーの押し方について持論を展開する一幕があった。

この日の「週間バズリニュース」のコーナーでは、様々なニュースから派生した問題点について「ある」か「ない」かで答えるコーナーを展開。その中で「トイレの流すのレバーを手で押すか足で踏むか？」という質問に対し、力強く「手で押す」を選んだ中尾。

「当たり前でしょ！ なんで、こんなのが問題になるの？ 和式じゃないよね？」と疑問を呈すると、「だって、あなた、洋式のレバーって、こんなところにあるのよ」と自身の頭の上を指さした。

ＭＣの垣花正が「ＭＸのトイレがまさにそれで。洋式でレバーがやや高め。これをみんながどうしてるかというと、スタッフに聞いたら、足で踏むって言うんですよね」と話すと、中尾は「あなたは（足で踏むことが）あるの？」と厳しい口調で問いかけ。垣花は「ないです、ないです」と必死で否定した。

中尾は「足なんかでやったら、足がつっちゃうよ！ （手で押すのが）当たり前じゃない！」と強調していた。