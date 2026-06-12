タレントの中川翔子が、「ちょっと痩せました」とつづった最新ショットを公開し、心配の声が寄せられている。

【映像】中川翔子、心配の声が寄せられた近影や貴重な夫婦ショット

2023年4月、一般男性との結婚を発表し、2025年9月に双子の男の子を出産した中川。

Instagramでは家族との日常を発信していて、双子用のベビーカーで外出する様子や授乳している動画、「旦那様とのお写真レア〜」「身長差たまらんなぁ」などと話題になった、夫婦ショットを披露してきた。

中川翔子、双子の風邪で体調不良を報告

2026年6月11日の更新では、「ふたごの風邪をまたまたもらってしまい病院きてます。こんなに毎月風邪ひいちゃうとは！仕事に影響でないよう意地でもなおす！鼻うがいしたりしてるんだけどなあ。対策どうしてますか？おかげでちょっと痩せました。うーむ！」とつづり、子どもたちと写る最新ショットを公開している。

この投稿にファンからは、「つらいですね。しょこたんはお仕事も忙しいから無理しないでくださいね」「早く良くなりますように」「お写真を拝見して、少しお痩せになられたかな？と思ったのですが、体調を崩されて痩せてしまったのですね」など、心配の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）