商店街の活性化、そして佐世保の魅力を世界に向けて発信します。

ご当地キャラクターが誕生し、12日にお披露目されました。

バンズの体、チーズの首輪、そしてポテトの鍵しっぽがチャームポイントです。

佐世保市の商店街でお披露目された、オリジナルのご当地キャラクター「佐世保怪獣ニャオーン」。

現役プロアニメーターの横山 愛さんが、佐世保を盛り上げたいとデザインしました。

非公認ではありますが、多くの具材が調和する “ハンバーガー” と、まちなかで愛されている “ネコ” が融合して生まれた「幸運を運ぶ怪獣」という設定で、佐世保への愛があふれたキャラクターです。

（プロアニメーター 横山愛さん）

「お土産とかでニャオーングッズを手にして、いろんなまちに連れ歩いてニャオーンを出現させてほしいなと思う。世界に誇れると思ってもらえるキャラクターになればいい」

今後は商店街のシャッターなどに描いてフォトスポットを作ったり、各店舗の限定デザインを企画したりするほか、周辺の観光名所とコラボしたグッズの展開などを計画しているそうです。

売り上げの一部は、動物の愛護活動や若手クリエイターの育成などに活用されるということです。