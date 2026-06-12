フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が１２日に放送され、「女子御三家」と呼ばれる超名門女子校出身の有名人がゲスト出演した。

スタジオに登場したのは、雙葉学園出身の元フジテレビでフリーアナウンサー、タレントの高橋真麻、女子学院出身で元日本テレビでフリーの馬場典子アナウンサー、桜蔭学園出身で「チームみらい」の党首・安野貴博氏の妻で編集者の黒岩里奈さん。黒岩さんは安野氏から受けた仰天プロポーズエピソードを披露した。

２人の出会いは大学時代。女子校出身の黒岩さんと男子校出身の安野氏で「男子校と女子校で恋愛をしているので全然とんちんかんなんですよ」と明かした黒岩さん。安野氏に「プロポーズは本当に夢があって、ちゃんとやってほしい、（指輪を）“パカッ”とやってほしいんだ」と熱弁すると、ある日突然部屋の電気を消され、“パカッ”とされたのはまさかのパソコンのＭａｃｂｏｏｋ。さらにその中に１００ページに渡る「結婚するにあたって」というプレゼン資料。「私が求めているのはこれじゃない」とプロポーズのやり直しをお願いしたという。

２度目のプロポーズでは黒岩さんの女子校の友達に意見を求めるよう助言すると、提案されたのは「ヘリコプター、ディズニーランド、花束、映画観賞」。安野氏は「何を思ったか１日で全部やろうとした」とハードスケジュールな１日を過ごしたと明かし、映画のクライマックスでヘリコプターで移動し、ディズニーランドで走ってアトラクションに乗り、ディナーも食べずにホテルに到着。「お腹空いたよってなって。もう疲れ果てて結婚しようってなりました」と苦笑いで振り返った。肝心の“パカッ”も結局はなかったと話し、指輪のサイズも３号大きかったため、「（自分の名前の）ＲＩＮＡってあるんですけど、小さくしてもらったら「Ｒ」しか残ってない」と明かし、スタジオは爆笑に包まれていた。