《発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません》

【写真】全治6か月だった遠藤航、代表離脱の発表直前に捉えた「左足」

日本時間6月12日、FIFAワールドカップ2026が開幕。しかし、熱狂が渦巻く直前の午前3時、日本代表でキャプテンを務めるMFの遠藤航が代表離脱を発表した。

日本代表の引退も発表した遠藤

自身のX（旧ツイッター）で離脱を報告した遠藤。《もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り「W杯優勝」という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います》と綴り、《今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います》とチームにエールを送っている。

また、遠藤は日本代表の引退も発表。《これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます》として、“サムライブルー”を脱ぐ決意を記した。

初戦となるオランダ戦のわずか3日前に無念の離脱となった遠藤。新主将には、DFの板倉滉が就任する。

「遠藤選手は今年2月、所属チームであるリヴァプール（イングランド）のリーグ戦で左足の甲をつなぐ靭帯を断裂し、全治6か月と診断されました。W杯に間に合わせるため、緊急帰国して人工靭帯を入れる手術を行い、タイトなスケジュールの中でリハビリを進めていました。

5月31日に行われたアイスランド戦では約3か月半ぶりに実戦復帰しましたが、違和感を覚えて前半で交代。試合後のセレモニーにはキャプテンとして出席したものの、やはり怪我の影響は大きかった模様です」（スポーツ誌ライター）

米津玄師とスペシャル対談

日本中のサッカーファンから心配と悔しさの声が集まる中、ネット上では遠藤が出演予定のある番組が話題になっている。

「6月19日、NHK総合で遠藤選手とミュージシャンの米津玄師さんの対談番組が放送されます。米津さんは今年のNHKサッカーテーマソングを担当していて、3大会連続でW杯の日本代表に選出された主将・遠藤選手とのスペシャル対談……という内容なのですが、遠藤選手が大会離脱・代表引退を発表したことで、ファンからはかなり複雑な声が上がっています」（スポーツ紙記者）

遠藤と米津の対談番組について、サッカーファンからは、

「あ、、、り、離脱……」

「キャプテン変わっちゃった、てか代表引退しちゃった」

「どんな気持ちで見たらいいんだよ…」

「大事なオフ期間にこんなことに付き合わせずに休ませてあげればよかったのに」

などの反応が。

中には、「夢ならばどれほどよかったでしょう」と、米津の人気曲『Lemon』の歌詞になぞらえて嘆く声も。

大会の離脱と代表引退を報告したポストでは、《将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう。そしてその瞬間が今大会になるように、日本の力を1つにしてみんなで北中米W杯挑んでいきましょう！！》と力強く綴っている遠藤。主将が抜けた穴は大きいが、彼の言葉の通り、サポーターは全力の応援で日本代表を鼓舞するべし！