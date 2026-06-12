12日（金）は北日本〜東日本で激しい雨や雷雨となりましたが、13日（土）も天気の急変に注意が必要です。そして、来週は曇りや雨の日が多くなりそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■13日（土）は北日本を中心に大気の状態が非常に不安定

13日（土）も日差しの届くところが多いものの、北日本〜東日本では雷雨となるところがあるでしょう。特に北日本では、午前中から雨や雷雨のところがありそうで、激しい雨の降るおそれがあります。竜巻などの突風やひょうにも注意が必要です。

関東など東日本も不安定な状態が続くものの、12日（金）ほど大規模な雷雨とはならない見込みです。内陸や山沿いを中心に急な強い雨や雷に注意してください。西日本では晴れるところがほとんどで、にわか雨は山沿いの一部に限られそうです。

■大気不安定の原因は

12日（金）は北日本〜東日本で激しい雨や雷雨となり、ひょうが降ったところもありました。日中、地上付近の気温が高くなる一方で、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込んだためです。

地上と上空の気温差が大きくなると、大気の状態が不安定となり、雨雲や雷雲が発達しやすくなります。13日（土）も引き続き上空には寒気が居座る予想です。ただ、12日（金）に比べると、東日本の寒気は弱まるため、都心など関東南部で激しい雨や雷雨となる可能性は低いとみられます。関東北部では、発雷確率も高めとなっていて、急な雨や雷に注意が必要です。

■天気急変のサインは？

雷の音が聞こえたり、真っ黒い雲が近づいてきたり、急に冷たい風が吹いたりしたら、まもなく天気が急変し、激しい雷雨となるおそれがあります。ひょうが降ったり、竜巻などの突風が発生したりすることもあるため、頑丈な建物などに避難するようにしましょう。

激しい雨は長くは続かないため、雨雲レーダーを確認し、ピークが過ぎるまで安全な場所にいるようにしてください。

■13日（土）は関東でも12日ぶりに真夏日か

13日（土）は九州〜関東で30℃以上の真夏日となるところがあるでしょう。関東では、前橋、熊谷、さいたまで30℃が予想され、6月1日以来12日ぶりの真夏日となる可能性があります。各地、強い日差しで気温が上がりますが、大気の状態が不安定となる北日本や東日本では、急な雨があると気温が急降下するおそれがあります。

12日（金）は、東京では午後1時ごろに最高気温28.1℃を観測しましたが、その後は雨の影響で午後2時半ごろには17.8℃と一気に10℃以上も気温が下がりました。半袖日和のところが多くなりますが、羽織るものを持っておくとよいでしょう。

【13日（土）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 25℃（＋1 7月中旬）

山形 28℃（＋3 7月上旬）

仙台 24℃（-2 6月上旬）

新潟 27℃（＋1 7月上旬）

東京 28℃（±0 7月上旬）

名古屋 31℃（＋1 7月中旬）

大阪 30℃（＋1 7月上旬）

鳥取 30℃（＋1 7月中旬）

福岡 28℃（＋1 6月下旬）

鹿児島 28℃（-2 6月下旬）

那覇 25℃（-1 4月下旬）

■来週後半は梅雨空続く？

14日（日）は北海道で一時的に雨の降るところがあるでしょう。また、梅雨前線が北上し、南西諸島に加え、西日本の太平洋側で次第に雨の降り出すところがありそうです。15日（月）は東日本の太平洋側にも雨の範囲が広がるでしょう。現時点では、沖縄、奄美、伊豆諸島で警報級の大雨となるおそれがありますが、九州〜関東では大雨のリスクは低くなっています。

16日（火）は天気が回復するところが多いですが、17日（水）は再び西から天気が崩れるでしょう。19日（金）にかけて東日本へ雨の範囲が広がり、来週後半は各地で梅雨らしい天気が続きそうです。

一方、沖縄は17日（水）まで雨の降る日が続き、18日（木）〜19日（金）は曇りの予報です。梅雨前線は来週後半にかけて次第に北上するため、沖縄は梅雨明けが近づいてきているかもしれません。沖縄の梅雨明けの平年は6月21日ごろです。

気象予報士 敷波美保