お笑いタレントの東野幸治（58）が11日放送のフジテレビ系「この世界は1ダフル」に出演。今田耕司（60）のエピソードを明かした。

この日は「FIFAワールドカップ直前スペシャル」として放送。「スポーツ好き外国人1万人が選んだ本当に凄い日本人サッカー選手ベスト10」で、3位に元日本代表でJ3福島のFW三浦知良（59）が選ばれた。

三浦のこれまでの活躍が紹介されると、東野は「メモとして覚えてほしいけど、カズさんと設楽りさ子さんが結婚されたんですけど、そのときの披露宴に僕、出席してます。俺と今田さん呼ばれました」と、1993年8月に三浦が人気モデルの設楽りさ子と結婚した時のことを振り返った。

スタジオから「何で？」と不思議そうな声が上がると「設楽りさ子さんと一緒にラジオのレギュラーでやってて」と明かした。当時「MBSヤングタウン」に3人で出演しており、結婚発表の前の週に、今田が「独身やったから、“なあ、ちょっとデートしたいわー”とかそういうね…。ちょっとリップサービスで言ってて、次の週に“結婚！カズ”って言われたときに…。あの時の今田さんの顔、オモロかったで〜」と話し、笑いを誘っていた。