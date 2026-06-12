鈴木奈々「4年で5キロ増えた」体重公開 ビフォーアフターのランジェリーショットに反響「両方可愛い」「理想のボディライン」
【モデルプレス＝2026/06/12】タレントの鈴木奈々が6月10日、自身のInstagramを更新。4年前と現在の体重を公開し、ランジェリーショットのビフォーアフターを披露した。
【写真】37歳元ギャルタレント「4年で5キロ増えた」ビフォーアフター
鈴木は「4年前の私と比べてみた！左が4年前！右が今の私です！左が47キロの時で、右が52キロです 4年で5キロ増えた！最近ふっくらしたって言われます 今の体型も好きです」とコメント。グレーのランジェリー姿のスラリとした4年前のショットとピンクのランジェリーを着用した現在の姿を並べて公開した。
この投稿に、ファンからは「両方可愛い」「健康的」「理想のボディライン」「肌すべすべで綺麗」「変わらず美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「4年で5キロ増えた」ビフォーアフター
◆鈴木奈々、4年前と現在の体重公開 ランジェリーショットも披露
鈴木は「4年前の私と比べてみた！左が4年前！右が今の私です！左が47キロの時で、右が52キロです 4年で5キロ増えた！最近ふっくらしたって言われます 今の体型も好きです」とコメント。グレーのランジェリー姿のスラリとした4年前のショットとピンクのランジェリーを着用した現在の姿を並べて公開した。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「両方可愛い」「健康的」「理想のボディライン」「肌すべすべで綺麗」「変わらず美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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