東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



【土日の天気・気温】

九州北部は土日ともにおおむね晴れて、お出かけ日和となりそうです。最高気温は28℃前後の予想で、昼間でも過ごしやすいでしょう。ただ、紫外線が強い時期なので対策をしっかりとしてください。



【1か月予報】

来週以降は天気の傾向ががらりと変わりそうです。最新の1か月予報によりますと、この先は降水量が平年よりも多くなる可能性があります。例年の梅雨の時期と比べて降水量が多くなるということなので、今後の雨の降り方に注意が必要です。





【16日間予報】来週の後半になると雨の増える日が増えて、梅雨が本格化しそうです。梅雨前線が本州付近に停滞するので長雨となるでしょう。【雨の見通し】梅雨前線は来週の半ば頃から北上し、しばらく九州にかかり続ける見通しです。加えて、南からは熱帯低気圧が近づく可能性があります。梅雨前線と熱帯低気圧のダブルパンチとなる恐れがあり、大雨のリスクが高まります。梅雨前線と熱帯低気圧の今後の動向に注意が必要です。【週間予報】来週前半までは晴れる日が続くので、日差しを有効に活用してください。後半になると梅雨らしい天気となり雨の日が続くでしょう。晴れているうちに雨への備えを確認しておくとよさそうです。