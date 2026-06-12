澤越キャスター

スタジオには気象予報士の平島さんです。明け方までは雨が降りましたが、日中はすっきりと晴れましたね。



平島気象予報士

その雨のおかげで、きょうは花がいっそう美しく映えました。砺波市の県民公園頼成の森ではきょうから「花しょうぶ祭り」が始まりました。会場となるおよそ６ヘクタールの水生植物園には、北陸最大級の６００品種７０万株のハナショウブが植えられています。





澤越キャスター雨上がりの白や紫のハナショウブが日差しを受けて輝いていますね。平島気象予報士今年は晴れて気温の高い日が続いたため開花が順調に進み、およそ５割が咲き揃っています。澤越キャスターこれで５割ですか。すでに見ごたえ十分ですね。平島気象予報士訪れた地元の園児たちも、花に囲まれてうれしそうな表情を見せていました。園児「きれいだった」Ｑ．何色がきれいだった？「あおいろ」来場した人「来てよかったです。きれいでした」平島気象予報士きょうの県内は、日中は日差しが届き、高岡市伏木では２８．１度を観測するなど気温が上がりました。花しょうぶ祭りは入園無料で、今月２１日まで開かれています。澤越キャスター日差しを浴びて、なんだかハナショウブもうれしそうに見えました。平島気象予報士ところで澤越さんは砺波市の出身ですが、頼成の森のハナショウブは見に行ったことはありますか？澤越キャスター実は、まだないんです。平島気象予報士これからが見頃なのでぜひ足を運んでみてください。澤越キャスター「花しょうぶ祭り」など、あすからの週末は行楽地へ出かける人も多いと思いますが、天気はどうでしょうか？平島気象予報士ポイントは「梅雨前の準備は今週末がおすすめ」です。あすは日本付近は高気圧に覆われる見込みです。梅雨前線はまだ日本の南に離れているため、県内は一日を通して気持ちのよい晴天となりそうです。最高気温は２９度の予想です。日差しが強く紫外線も非常に強くなるので、しっかりと対策をしてお出かけください。続いてあさって日曜です。高気圧の中心は東の海上へ離れ、西から低気圧が近づいてきます。このため天気は下り坂で、午後は次第に雲が広がりやすくなるでしょう。北陸地方の梅雨入りは平年より遅れていますが、来週半ば以降は曇りや雨の日が増えそうです。澤越キャスターこの週末の晴れ間を有効に使って、厚手の洗濯物を片付けたり家の周りを点検したりと、梅雨への備えを進めておくと安心ですね。