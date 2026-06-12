日本時間のきょう開幕した「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」。日本の初戦はアメリカ・テキサス州のダラススタジアムで行われ、日本時間の１５日早朝にオランダと対戦します。この試合を現地で観戦しリポートするため、ＫＮＢからは中久木キャスターが現地へ向かっています。



日本時間のきょう開幕した「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」。大会はアメリカ、カナダ、メキシコの３か国で試合が行われます。開幕戦では開催国のひとつメキシコが２対０で南アフリカに勝利しました。グループＦの日本はアメリカ・テキサス州のダラススタジアムで、日本時間の１５日午前５時キックオフ予定の初戦で強豪・オランダと対戦します。





この試合を現地で取材するため、ＫＮＢからも中久木キャスターがアメリカへ向かっています。中久木キャスター「関西国際空港です。いよいよ出発の時が近づいてきました。そうこちら！ＦＩＦＡワールドカップ、日本対オランダの観戦チケットです。これからダラスの地に向かい現地の盛り上がりを取材し、そして私が勝手に富山県民の思いを背負って日本にエールを送ってきます！レッツゴーにっぽん！」現地の熱気や試合の様子は、来週の放送でお伝えします。