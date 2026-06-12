karendoのフラワーグミが夏仕様に♡新作＆限定フレーバーで彩るギフト特集

お花を贈るような特別感と、スイーツならではのおいしさを同時に楽しめるkarendoの人気シリーズ「ビジュ・ド・ローズ」。2026年夏は、シリーズ初のオレンジフレーバーや新商品「グリッタービジュ・スクエア」が仲間入りし、さらに華やかなラインナップになりました。見た目の可愛らしさはもちろん、果汁たっぷりのジューシーな味わいも魅力。自分へのご褒美から夏のギフトまで、幅広いシーンで活躍する注目のフラワーグミをご紹介します。

夏を彩る新作グリッターシリーズ

今夏の注目は、新登場の「グリッタービジュ・スクエア」です。価格は594円（税込）。幅8cm×高さ6cm×奥行5.5cmのカラフルなBOXに、バラ型の個包装グミが3粒入っています。

本物の果汁を使用したグミは、シュガーコートのしゃりっとした食感と、むにっ・もちっとした弾力が特徴。宝石箱のような見た目で、プチギフトにもぴったりです。

カラーとフレーバーは全7種類。

フレーバー：イチゴ（濃いピンク）／ピーチ（ピンク）／ソーダ風味（ブルー）／オレンジ（オレンジ）／レモン（イエロー）／ブドウ（パープル）／マスカット風味（グリーン）

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バラの形が可愛い人気シリーズをチェック

「ビジュ・ド・ローズ」は、1輪のバラをモチーフにした人気のフラワーグミシリーズです。

価格は1本410円（税込）。ラッピングはラウンドSが330円（税込）、ワンサイドMが418円（税込）です。

今年初登場となるオレンジフレーバーに加え、夏らしい爽やかな新ラッピングも登場。本物の花束のように好きなカラーや味を組み合わせて、オリジナルのグミブーケを作ることができます。

新ワンサイドラッピングM

新ラウンドラッピングS

フレーバー：ソーダ風味／イチゴ／ピーチ／レモン／マスカット風味／ブドウ／グレープフルーツ風味／オレンジ

さらに、ギフト向け商品も充実しています。

「ブーケ・ミニヨン・ビジュ」は3,200円（税込）。ブドウ、ピーチ、ソーダ風味、イチゴ、グレープフルーツ風味のグミに加え、葉をイメージした抹茶チョコレートを使用した華やかなボックスです。

「フルレット・ビジュ」は1,490円（税込）。ミニバラグミ16粒入りで、ブドウ、ピーチ、ソーダ風味、イチゴ、グレープフルーツ風味を楽しめます。ちょっとした手土産にもおすすめです。

「プティ・コフレ・ア・ビジュ」は1,566円（税込）。ピーチ、イチゴ、オレンジ、レモン、ソーダ風味、マスカット風味、ブドウの7種類を詰め合わせた個包装タイプ。職場や家族とのシェアにもぴったりです。

販売店舗：全国のkarendo店舗／MESSAGE de ROSE BY KARENDO全店舗／karendo公式オンラインショップ

※商品により発売時期が異なります。詳しくは店舗へお問い合わせくださいませ。

※「ビジュ・ド・ローズ」は7月より順次発売。

※「プティ・コフレ・ア・ビジュ」は7月以降順次発売、MESSAGE de ROSE BY KARENDO大丸東京店のみ先行発売中です。

夏の贈り物に華やかなサプライズを♡

まるで本物のお花を贈るような特別感と、果汁あふれるおいしさを楽しめるkarendoのフラワーグミシリーズ。

カラフルな見た目と豊富なフレーバーは、誕生日や記念日、お中元、推し活ギフトにもぴったりです♪自分へのご褒美としてはもちろん、大切な人への贈り物にもおすすめ。

お花屋さんならではの感性が詰まったスイーツで、夏のひとときを華やかに彩ってみてはいかがでしょうか。