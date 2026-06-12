舟橋村は、選挙にタブレットを使った電子投票を導入する議案を、きょうの村議会で可決しました。県内初の導入で、今年１０月の村長選挙と村議会議員選挙で実施されます。宮腰記者がお伝えします。



こちらはきょう、舟橋村役場に準備された電子投票のシステムです。有権者はタブレットに表示された候補者の名前をタッチすることで、投票できます。導入により集計などの事務の負担を大幅に減らすことができ、手を動かすのが不自由な人も投票しやすいというメリットがあります。きょう舟橋村議会の本会議では、村長選挙と村議会議員選挙で電子投票を行う条例案が全会一致で可決されました。





条例可決の後、議員たちはさっそく電子投票のデモンストレーションを体験しました。体験した議員は、間違ってタッチした場合はどうしたらいいのかなどをシステムの担当者にたずねていました。議員「これで終わりということだよね」担当者「そうです」舟橋村 加藤智惠子議員「普段スマホやパソコンやってたらたぶん大丈夫なんだろうと思うし、楽でした」舟橋村 森弘秋議員「開票時間がいらない、これはメリットやね。あっという間や」電子投票の導入は県内で初めてで、１０月１３日告示、１８日投票の村長選・村議選から実施されます。舟橋村 渡辺村長「回数を重ねていったりもっと広域で導入が進めば、今よりもっと投票がしやすい環境になるのは間違いないと思って。投票率のアップにも資すると思っています」総務省によると、全国の市町村で電子投票が行われた選挙は今年３月時点で２７件です。村ではタウンミーティングや村のイベント、広報紙などで投票方法をＰＲすることにしています。舟橋村は、来年春に行われる県議会議員選挙などについても、電子投票の実施を県に働きかけたいとしています。