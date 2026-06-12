県議会第２回定例会は１２日に最終日を迎え、物価高騰対策を盛り込んだ補正予算案などが可決されました。

今定例会に提出されている５月補正予算案は４０億６３００万円で、児童扶養手当を受給するひとり親世帯に対し、２万円相当の金券を支給することや、住民税非課税世帯に８０００円相当の金券を支給する費用などが盛り込まれています。

常任委員会の委員長報告や討論が行われた後、採決が行われ、５月２１日に提案された１３議案が、賛成多数または全会一致で可決・承認されました。

このあと知事は、国の補正予算において増額された地方創生臨時補助金を活用した、１０億９７００万円の６月補正予算案を追加提案しました。

ＬＰガスを利用する世帯に販売事業者を通じた値引きを実施することや、特別高圧電力を使用する中小・中堅企業に対し、電気料金の一部を支援することが盛り込まれています。追加の補正予算案は、質疑のあと、常任委員会での審査を経て、全会一致で可決されました。

このほか本会議では、委員会提出の意見書案や決議案、人事委員会の選任なども追加提案され、賛成多数や全会一致で可決・同意されました。

本会議終了後には、今定例会で就任した金井康夫議長の就任披露が行われました。金井議長は「県執行部とは対等だと思っているので、いろんな部分で切磋琢磨したい」とあいさつしました。

山本知事は「金井議長と伊藤副議長にはしっかりとリーダーシップを発揮していただきたい」と祝辞を述べました。

県議会第３回定例会は、９月１５日に開会する予定です。