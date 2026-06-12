糖尿病治療薬「マンジャロ」が、“やせる薬”としてSNSなどで違法に売買されているほか、美容やダイエットなど、本来の目的とは異なる使用を推奨していると受け取れる広告が確認されていることを受け、製造・販売元の日本イーライリリーは6月10日、適応外での使用に対する注意喚起の声明を発表しました。

■「マンジャロ」とは

日本イーライリリーによりますと、マンジャロは、2型糖尿病の治療薬として承認されている処方せん医薬品で、医師の管理・指導のもとでのみ使用が許可されています。2型糖尿病以外の人が美容目的などで使用した場合の有効性や安全性は、医学的に確認されていないということです。

■製造・販売元の製薬会社が公式HPで注意喚起

マンジャロを製造・販売する日本イーライリリーは10日、公式ホームページで適応外使用に対する注意喚起を発表しました。

その中で、「適切に指導、管理がされていない医薬品の使用は、安全性や品質が確保されておらず、本来の効果が見込めないだけでなく、深刻な健康被害が発生するリスクがある」と説明しています。

また、肥満症の治療については、肥満症治療薬として承認された薬剤を、医師の管理・指導のもとで使用するよう呼びかけました。

■上野厚労相も適応外での使用に対して「思わぬ副作用につながる可能性も否定できない」

そのうえで、患者の健康と安全を最優先に考え、「マンジャロの適正使用推進に向けた取り組みを行っていく」と述べています。

マンジャロをめぐっては、無許可で販売したなどの疑いで男女3人が6月2日に書類送検されました。これを受け、上野厚労相は6月5日の会見で「適応外で使用された場合には、思わぬ副作用につながる可能性も否定できない」と述べ、適正な使用を呼びかけています。