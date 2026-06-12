「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）

Ｊ２・Ｊ３東Ｂチームで出場する元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）＝福島Ｕ＝が１２日、東京都北区の味の素フィールド西が丘で行われた前日公開練習に参加後、取材に応じた。ゴールを決めれば通算６点で史上最多に並ぶが、「それほど得点の意欲はないんですけど（笑）。サポーターの皆さんが一番喜ぶことをしたいです」と率直な心境を明かし、「（周りは）みんな息子くらいの年代なので元気がいい。それに背中を押してもらって一緒にやりたい」と意気込んだ。

また、日本時間１２日未明に開幕したＷ杯北中米３カ国大会に出場する日本代表についても言及し、「（選手の）力はあるので、日本の選手のいいところを出して、そして勝ってもらいたい」と期待を込めた。

ただ、日本代表の主将だったＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝がけがのため離脱することが決まり、代表引退も表明した。日本サッカー界に衝撃的な一報となったが、キングカズは「引退に関してはいつでも撤回できるが、けがに関しては一番どうすることもできない。ずっと前から大会を目指してきて、本人が一番悔しいと思う」と沈痛な面持ちで無念さをおもんぱかりつつ、「でも、サッカーをやめるわけじゃない。まだまだ世界（の最前線）でプレーできる力もあると思うので、ちょっと休んで、前を向いて進んでいってほしい」とエールを送った。

日本代表のＷ杯初戦となる１４日（日本時間１５日）のオランダ戦を前に、１７年ぶりの開催となるＪリーグオールスター戦に出場する。「（Ｊ１〜Ｊ３の）６０チームから中心選手が来ているので、ある意味日本代表だと思う。その気持ちを（持って）国立（競技場で）で、日本代表がＷ杯本番を迎える前にこういうお祭りができて、Ｗ杯もお祭りなので、同じ気持ちでやれたらいい」と気合を入れた。