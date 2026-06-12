2023年に脳出血を発症し緊急手術を受けた、歌手の井上あずみ（61）が、車いすに座っている最新ショットが公開され、反響を呼んでいる。

【映像】井上あずみ、車いすで歌う姿

1983年に歌手デビューした井上。アニメ映画『天空の城ラピュタ』のエンディング挿入歌「君をのせて」や、『となりのトトロ』の主題歌・イメージソングなど、数々のスタジオジブリ作品の楽曲に参加してきた。

デビュー40周年を迎えても精力的に活動してきた井上だったが、2023年8月、歌手デビュー40周年コンサート当日のリハーサル中に脳出血を発症し、緊急手術を受けていた。

その後は、左半身まひの後遺症と闘いながら、闘病とリハビリを続け、2024年9月に、自身のYouTubeチャンネルで「まだ完全復活じゃないけど、元気にやってます！とみんなに伝えたい」と、1年ぶりに舞台に立つことを報告。2024年11月に車いすでステージ復帰していた。

井上あずみ、米良美一のInstagramに笑顔で登場

2026年6月6日にも、韓国で行われた、スタジオジブリ作品の歌手が集うコンサートに、車いすで出演していた井上。10日には、歌手の米良美一（55）のInstagramに登場し、笑顔でピースをする姿を見せている。

この投稿にファンからは、「みなさんすごくステキな笑顔!!幸せになりました」「皆さん素晴らしいです！拝見できてうれしいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）