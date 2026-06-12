女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが9日、肺炎のために亡くなった。86歳。12日に所属事務所の長良プロダクションが公表した。同事務所に所属する演歌歌手の田川寿美（50）は「出逢えたことに感謝です」とコメントを寄せた。

田川は「いつお会いしても 明るい笑顔で誰に対しても分け隔てなく、有りのままのお姿と、ふとした時に肩をすくめるしぐさが少女のようで大好きでした」と人柄をしのび、自身が2012年に長男を出産した時のエピソードを披露。

「私が出産したときも『子供は宝よ。小学校に上がったらママ友との付き合いも大事になさい。あなたは芸能界しか知らないから、子供を通じて社会を学びなさい。』と親心の助言もくださり、玉緒さんを通じて、着物作家の千地泰弘先生のお着物を着させていただくご縁までくださいました」と明かした。

「昭和、平成、令和の時代を駆け巡り、玉緒さんが遺された足跡は私の心にしっかりと存在致しております」とし、「出逢えたことに感謝です。ご冥福をお祈りいたします」と悼んだ。