１２日の東京株式市場で、半導体大手キオクシアホールディングス（ＨＤ）の時価総額は終値ベースで４４・３兆円となり、トヨタ自動車（４３・８兆円）を抜いて初めて国内首位となった。

この日はＡＩ（人工知能）や半導体関連の企業の株価が値上がりし、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比１８０２円７７銭高の６万６０２０円０４銭で、２日連続の上昇となった。

キオクシアはデータの長期保存を得意とする「ＮＡＮＤ型フラッシュメモリー」の世界大手で、ＡＩの性能向上を支える半導体関連企業の代表格として投資家の期待を集めている。今月上旬に示した大規模な設備投資計画が好感されて株価が上昇基調にあり、１２日は前日比７・６３％高で取引を終えた。

時価総額は、企業の株価に発行済み株式数をかけて算出する。今月１日には、ＡＩ・半導体関連銘柄のソフトバンクグループ（ＳＢＧ）がトヨタを抜いて首位に立った。首位交代は２００３年１２月以来、２２年半ぶりだった。ＳＢＧはその後、キオクシアやトヨタ、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループに抜かれ、１２日時点では４位となっている。

１２日の株式市場では、トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた合意が近く署名されると表明したことが意識された。１１日の米国市場で主要な三つの株価指数がそろって上昇したことも、投資家の積極的な姿勢につながった。

読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の１２日の終値は、前日比４９２円５８銭高の５万２７７円４８銭だった。