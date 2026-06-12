カーリング日本選手権６日目（１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、女子のＳＣ軽井沢クラブは２大会連続準優勝の北海道銀行に敗れ、２位でプレーオフに進む。

両者４勝０敗で迎えた２次リーグ第３戦は、第７エンド（Ｅ）まで一進一退の攻防が続いた。しかし第８Ｅでミスが重なりスチールを献上。４―５で試合を終えた。

スキップ・上野美優は「アイスがまた昨日とは違うと感じていたが、その対応の仕方でうまくいかなかった部分が多かった」と敗因を振り返った。一方で、この敗戦をポジティブにとらえている。今大会のチームのコミュニケーションは良好であるとし「改善点がハッキリと見えた。どうアイスを読んで対応するかを、たくさん話し合う必要がある」と切り替えた。

１３日のプレーオフでの再戦が決定しており、最大で残り２試合を戦う北海道銀行について「これまでも日本選手権の決勝の場面など、いろいろ戦った同年代のライバル。そのチームと試合ができることはすごく楽しいが、やっぱり負けたくない気持ちもある」と対抗心をのぞかせる。その上で「自分たちの持てるものをすべて、しっかりと出そうと思っているし、どの場面でも相手ではなく自分が大事だなと思う」とリベンジを誓った。