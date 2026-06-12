キスマイ二階堂高嗣、超特急のライブへ アロハとのやりとりに注目集まる「樹からの返信尊い」「絡みありがたい」
【モデルプレス＝2026/06/12】Kis-My-Ft2の二階堂高嗣が11日、自身のX（旧Twitter）更新。SNS上で超特急のアロハ（高松アロハ※「高」は正式には「はしごだか」）とのやりとりを披露し、注目を集めている。
【写真】超特急、フォーメーションがバズったトンチキ応援ソングビジュ
同日に神奈川・横浜アリーナにて超特急のライブツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」が開催された。これを受け、二階堂は「今日！超特急さんのLIVEを観させていただきました！」と同ツアーを鑑賞したことを報告。「メンバーの熱量は勿論凄かったけど、それ以上にファンの皆さんがメンバーに届ける愛が凄かった！！素敵な空間でした！」と感想を綴っている。
するとアロハの公式アカウントが二階堂の投稿を引用する形で「お忙しい中乗車してくださりありがとうございました」とお礼のメッセージを投稿。文末には「樹より」と2人が共演したテレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」でアロハが演じた早乙女樹の名前を入れていた。
ファンからは「絡みありがたい」「樹からの返信尊い」「素敵なご縁」「来てたんだ！！」「アロハの招待？」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】超特急、フォーメーションがバズったトンチキ応援ソングビジュ
◆二階堂高嗣の投稿にアロハがお礼のメッセージ
同日に神奈川・横浜アリーナにて超特急のライブツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」が開催された。これを受け、二階堂は「今日！超特急さんのLIVEを観させていただきました！」と同ツアーを鑑賞したことを報告。「メンバーの熱量は勿論凄かったけど、それ以上にファンの皆さんがメンバーに届ける愛が凄かった！！素敵な空間でした！」と感想を綴っている。
◆二階堂高嗣と高松アロハのやりとりに反響
ファンからは「絡みありがたい」「樹からの返信尊い」「素敵なご縁」「来てたんだ！！」「アロハの招待？」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
今日！超特急さんのLIVEを観させていただきました！— 二階堂高嗣 (@t_nikaido_86) June 11, 2026
メンバーの熱量は勿論凄かったけど、それ以上にファンの皆さんがメンバーに届ける愛が凄かった！！
素敵な空間でした！#KisMyFt2#超特急_ESCORT#横浜アリーナ
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