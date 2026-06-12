岡本圭人「キャラクターの濃い方々が多い」 高畑淳子、吉田栄作、柄本明らと共演で恐縮気味
俳優の岡本圭人（33）が11日、都内で行われた舞台『おだまり、お辰！』合同取材会に登場。キャラクターの濃い俳優たちとの共演で恐縮した様子を見せた。
【集合カット】豪華キャスト！主演を務める岡本圭人
岡本は、共演する藤山直美、高畑淳子、吉田栄作、ベンガル、柄本明と登場した。舞台の見どころについて「キャラクターの濃い方々が多い。それぞれの魅力はたくさんある」と話した。
続けて「怖かったですね。この中でどうやっていくのか。結構な大役を台本を見て感じた。恐ろしいな」と不安も吐露。「自分自身の力だったら、このみなさんにどうしてもかなわない。圧倒される日々が多い。お客さんのコミュニケーションだったり、力でここにいる末恐ろしい先輩と同じ土俵に立てているのかなと勘違いしています」と恐縮しつつも意気込みを示していた。
【集合カット】豪華キャスト！主演を務める岡本圭人
岡本は、共演する藤山直美、高畑淳子、吉田栄作、ベンガル、柄本明と登場した。舞台の見どころについて「キャラクターの濃い方々が多い。それぞれの魅力はたくさんある」と話した。
続けて「怖かったですね。この中でどうやっていくのか。結構な大役を台本を見て感じた。恐ろしいな」と不安も吐露。「自分自身の力だったら、このみなさんにどうしてもかなわない。圧倒される日々が多い。お客さんのコミュニケーションだったり、力でここにいる末恐ろしい先輩と同じ土俵に立てているのかなと勘違いしています」と恐縮しつつも意気込みを示していた。