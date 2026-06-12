色鮮やかなあんどんが街をめぐる「となみ夜高まつり」がきょうから始まっています。熱気あふれる現地の様子を再び中継で伝えてもらいます。



先ほどの中継よりもあたりは暗くなってきて、あんどんの灯りが一層鮮やかに浮かび上がってきました。ここ春日町では毎年、町内にある砺波警察署でその年のあんどんをお披露目するのが恒例となってます。



となみ夜高まつりといえば、あんどんを激しく上下に動かす「あおり」がお馴染みですが、ここ春日町の見どころは大人およそ２０人でこの大あんどんを１回転させるパフォーマンスです。それではお願いします！





この「となみ夜高まつり」については今年、大きな発表がありました。祭りはこれまで「大正時代から始まった田祭り行事」と言われてきましたが、明確な根拠がないままでした。しかし市の教育委員会が当時の新聞や記録などを改めて調べたところ「起源は１９２０年（大正９年）ごろ」とする研究結果を発表しました。１００年以上の歴史が正式に裏付けられた形です。そんな伝統のある夜高まつり。ここからは春日町の夜高を取り仕切る「裁許」の室林剣哉さんにお話を伺います。Ｑ春日町のあんどんは毎年デザインを変えていると聞きました。今年のこだわりは？Ｑきょうはこのあと、あんどんの出来栄えを競うコンクールがあります。自信のほどは？Ｑ改めて、どんな祭りにしたい？このあと、各町内のあんどんが砺波の中心街へと集まります。きょうは午後７時４５分からコンクールが開かれます。今年は大小あわせて１７基が参加し、個性豊かなあんどんが出来栄えを競います。そしてあすの夜には、祭り最大の見せ場である大あんどん同士のぶつかり合い「突き合わせ」が行われます。砺波駅前広場ではその大迫力の映像を大型スクリーンで楽しめるパブリックビューイングも用意されます。祭りの熱気に包まれる砺波市から中継でお伝えしました。