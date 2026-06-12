【中継】となみ夜高まつり 力合わせ巨大あんどん回す「大回転」
色鮮やかなあんどんが街をめぐる「となみ夜高まつり」がきょうから始まっています。熱気あふれる現地の様子を再び中継で伝えてもらいます。
先ほどの中継よりもあたりは暗くなってきて、あんどんの灯りが一層鮮やかに浮かび上がってきました。ここ春日町では毎年、町内にある砺波警察署でその年のあんどんをお披露目するのが恒例となってます。
となみ夜高まつりといえば、あんどんを激しく上下に動かす「あおり」がお馴染みですが、ここ春日町の見どころは大人およそ２０人でこの大あんどんを１回転させるパフォーマンスです。それではお願いします！
そんな伝統のある夜高まつり。ここからは春日町の夜高を取り仕切る「裁許」の室林剣哉さんにお話を伺います。
Ｑ春日町のあんどんは毎年デザインを変えていると聞きました。今年のこだわりは？
Ｑきょうはこのあと、あんどんの出来栄えを競うコンクールがあります。自信のほどは？
Ｑ改めて、どんな祭りにしたい？
このあと、各町内のあんどんが砺波の中心街へと集まります。きょうは午後７時４５分からコンクールが開かれます。今年は大小あわせて１７基が参加し、個性豊かなあんどんが出来栄えを競います。そしてあすの夜には、祭り最大の見せ場である大あんどん同士のぶつかり合い「突き合わせ」が行われます。砺波駅前広場ではその大迫力の映像を大型スクリーンで楽しめるパブリックビューイングも用意されます。
祭りの熱気に包まれる砺波市から中継でお伝えしました。