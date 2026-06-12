ロサンゼルス・ドジャースが、6月9日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）や山本由伸（27）、佐々木朗希（24）らが遠征先のピッツバーグへ向かうチャーター機に乗り込む貴重なショットを投稿した。

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投稿の一枚目には飛行機を背景にサングラス姿の山本が登場。ベージュ色のチームウエアで、コーヒーを右手に、黒のバッグを左手に持って颯爽と歩く姿が収められている。ほかにも、大谷の凛々しい横顔や佐々木の笑顔ショットなどが次々と披露され、チームの雰囲気の良さをうかがわせた。

【画像】次の目的地ピッツバーグへ向かう山本ら（画像はドジャース公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「今日試合ないけど元気もらえました～」「大谷さんの横顔はモデル並みに整ってますね」「由伸さんかっこよすぎます」「山本さん1人だけファッションスナップやんけ 笑」「まるで宇宙に向かう戦士のよう」「なんでこんなに爽やかなの？」といったコメントが寄せられている。