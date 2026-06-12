史上初、3か国開催のFIFAワールドカップが12日開幕しました。日本代表の初戦となる3日後のオランダ戦を前に、広島でも盛り上がりを見せています。



日本時間午前2時半に開幕したFIFAワールドカップ。レッドカード3枚が出た開幕戦は、開催国のメキシコが勝利しました。

一方、3日後に迫る初戦を前に調整を続けるサッカー日本代表。





4年に1度の祭典とあって、ファンの熱も高まっています。広島市内の百貨店では、一番目立つ場所に「アディダスFIFAワールドカップストア」などが設けられ、約250種の関連グッズを販売。中でも人気だったのは・・・。■客「日本代表はアウェーユニホームがあったら、白のラインが入ってかっこいいので見ようかなと思って。」Q．ありましたか？「見た感じなさそう。」白をベースにカラフルなラインが入ったデザインのアウェーユニホーム。売り切れが続出するほどの人気で、この店の在庫はキッズサイズのみということです。■福屋 横山 慧 さん「4年に1度の祭典だし、サンフレッチェ広島からも大迫選手が選出されているので、 広島から日本代表をしっかりと盛り上げていけたらと思っています。」日本代表のスローガン「最高の景色を」。世界一を目指す日本代表が決勝トーナメントに確実に駒を進めるためには、グループステージで2位以内に入ることが条件です。大事な初戦の相手は、過去3度の準優勝経験を持つ強豪・オランダ。Q．ワールドカップは見る？■街の人「もちろん！朝5時に起きて、見てから会社に行く。」「（予想は）2対1で日本勝利。1点先制されるけど、後半巻き返して2点取る展開ですかね。」オランダに勝つために、意外な盛り上がりを見せている飲食店も。■とんかつ茺かつ 広島庚午店 松山 教仁 店長「お待たせいたしました。オランダかつ御膳です。」その名も「オランダかつ御膳」。世界有数の乳製品の輸出国、オランダ産のチーズを挟んだ一品です。■広島テレビ 大江 芳樹 記者リポート「日本代表の勝利を願ってオランダを、これから食べたいと思います。いただきます！」50年以上前の創業当初からある人気のオリジナルメニュー。絶対に負けられない戦いは、開始10分で完食しオランダに見事勝利です。常連客も「オランダかつ」を食べて、オランダ戦に備えます。■常連客「初戦なので勢いをつけて、サッカーも勝ってもらいたい。」ただ、解釈次第では「オランダ“が”勝つ」とも受け取れますが・・・。Q．オランダ“が”勝つではないですよね？■とんかつ茺かつ 広島庚午店 松山 教仁 店長「そうですね。日本が勝ってもらいたいなと思っている。」打倒オランダへ。街ゆく人に日本代表の「キーマン」を聞いてみました。■街の人「久保建英選手ですかね。切り込めるじゃないですか。」「堂安選手が攻撃でいけるかどうかが、ポイントになると思う」「選手より監督の方が応援している。」Q．その名前は？「森保さん」ファンから「ぽいち」の愛称で親しまれている森保監督。現役時代から変わらない髪型は「ポイチカット」と呼ばれ、マネする人が出るほどの人気に。ポイチカットの生みの親に話を聞いてみました。広島市内で理容室を営む沖本静夫さんです。■ヘアーサロンOKIMOTO 沖本 静夫さんQ．あれは？「森保監督が100試合目のときのユニホームをもらった。ワールドカップ期間中は、店に飾っておこうかと思って。」Q．なぜ森保監督と交流が？「Jリーグ発足前から、うちで髪を切っていた。」ということで、森保監督がいつも座る席で番組スタッフも、ポイチカットにしてもらいました。■ヘアーサロンOKIMOTO 沖本 静夫さんQ．森保監督はどんな人？「誠実な人、おごらず。常に初心を忘れない、初めて会った雰囲気と一緒。」Q．ポイチカットのきっかけは？「それは森保さんの長男。」監督の息子のカットも担当していたという沖本さん。その「坊ちゃん刈り」を大人にも似合うよう、アレンジしたのがポイチカットの秘けつだそうで。■ヘアーサロンOKIMOTO 沖本 静夫さん「それ（坊ちゃん刈り）を前髪をそろえず自然に見えるように。ポイチカットの特徴は、洗いっぱなしでいい感じ。手入れが楽というのが一番。監督になってからは、ゲンを担いで負け試合が続くと髪を切って、勝っていると切らないという感じで調整していた。」15分ほどで完成したポイチカットがこちら。実際の森保監督と比べると、再現度かなり高めです。■ヘアーサロンOKIMOTO 沖本 静夫さん「はい、お疲れさまでした。」家族ぐるみで交流を続ける2人。3月には監督の誘いで焼肉を囲みました。■ヘアーサロンOKIMOTO 沖本 静夫さん「世界の勝負というのは、すごいことでしょうから。特にW杯なんて。あえてそういうこと（W杯について）は言わないようにして。（全国が）注目している、この2か月間をトップで指揮するのは、並大抵の苦労ではない。とにかく出し切ってくださいという感じですね。」広島からもエールを送る日本代表の初戦、オランダ戦は15日午前5時からです。【2026年6月12日 放送】