サッカー・北中米ワールドカップが日本時間12日(現地11日)に開幕しました。

史上初となる48チームが参加する今大会。グループステージの開幕戦を飾るのが、A組の開催国メキシコ対南アフリカです。同日は韓国がチェコとの一戦でアジア勢の先陣を切ります。

メキシコ対南アフリカの1戦は大波乱。前半9分にメキシコがゴールネットを揺らすと、後半4分で南アフリカの選手にレッドカードで退場が宣告されます。数的有利をもってメキシコが後半22分に再びゴールを決め2点目。するとここから後半39分で南アフリカの選手、アディショナルタイムでメキシコの選手がそれぞれ退場となり、計3人が退場する事態となりました。

韓国対チェコ戦は後半14分にチェコが先制するも、その8分後に韓国が同点ゴール。さらに後半35分で韓国が勝ち越しのゴールを決め、試合に勝利しました。

F組の日本は15日のオランダ戦で初陣。その後、21日にチュニジアと、26日にスウェーデンと対戦します。

▽大会初日の12日 ※日本時間

【A組】

メキシコ 2-0 南アフリカ

韓国 2-1 チェコ

▽F組日本のグループステージ日程15日 第1戦 vsオランダ21日 第2戦 vsチュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン