◆バレーボール ▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）予選ラウンド第１週（１２日、中国） 日本―ポーランド

２大会ぶりの表彰台を目指す世界ランク７位の日本にとって大会２戦目の同１位のポーランド戦は、日本時間午後９時に開始予定。ゲーム主将は、チームの副主将でアウトサイドヒッター（ＯＨ）・高橋藍（ルブリン）が務めることになった。

日本協会は昨年大会王者のポーランド戦の登録メンバー変更を発表し、主将でＯＨ・石川祐希（ジラート）とミドルブロッカー・小野寺太志（サントリー）はリザーブ登録された。そのため、ポーランド戦には出場できない。

代わりにＯＨ富田将馬（大阪Ｂ）、ＭＢ・西本圭吾（広島Ｔ）をメンバーに登録した。

ポーランドは過去の対戦で２９勝６２敗の強敵だが、今大会で世界ランク６位のスロベニアにフルセット負けを喫しており、日本もたたくチャンスはある。

１０日のＮＬ開幕戦で、日本は当時１８位のウクライナに３―０でストレート勝ち。２季ぶり代表復帰のオポジット（ＯＰ）・西田有志（大阪Ｂ）がチーム最多１３得点、高橋藍が２位の１２得点を挙げた。第２セットは相手に先にリードされたが、途中出場したＯＰ・宮浦健人（名古屋）がアタック決定率１００％を記録するゲームチェンジャーの役割を果たし、ストレート勝ちに貢献した。