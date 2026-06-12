5,000円以下で買える！【ニトリのN+】40・50代が狙いたい「夏の相棒ワンピ」

1枚で楽にコーデのベースが整うワンピースは、暑さで服選びが憂鬱になりがちな夏の相棒的存在。そこで今回は、【ニトリ】生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】の夏向けワンピースに注目しました。どこか上品さが香るデザインでミドル世代を魅力的に見せてくれそうなワンピースが、税込5,000円以下でGETできるもよう！ 頑張りすぎずにサマ見えを狙えるおすすめアイテムをお届けします。

サッカー生地が軽やかなフレアワンピース

【N+】「ストレッチサッカーフレアワンピース」\3,990（税込）

なだらかに広がる美しいフレアシルエットで、上品見えを叶えてくれそうなノースリーブワンピース。素材には涼しげなストレッチサッカー生地が使用されており、汗ばむ夏にもさらりと軽やかに着こなせそう。切り替えが縦ラインを強調し、すっきり感をプラス。両サイドにポケットがあしらわれているのも、身軽なお出かけ時に嬉しいポイントです。

優雅なラインを表現したドット柄ワンピース

【N+】「接触冷感ドット柄レーヨンワンピースレギュラー丈」\2,990（税込）

落ち感がキレイなレーヨン素材を使用し、優雅なAラインシルエットを表現したドット柄ワンピース。接触冷感性があるほか、広がるシルエットのおかげで足元の風通りのよさにも期待でき、猛暑の日に思わず手が伸びる一着になりそうです。細かなドットを並べた総柄デザインがどこかレトロなムードも感じさせ、着映えを後押しします。

程よい分量感がサマになる一着は羽織にも

【N+】「コットンギャザーワンピース」\2,990（税込）

気取った印象なく着られそうな綿100%素材のカジュアルな一着。前後ともにギャザーをたっぷりと寄せることで程よく分量感を持たせており、1枚で着てものっぺり見えにくいのが魅力です。首元はきちんと感のあるバンドカラーを採用しているのも大人に似合うポイント。前開き仕様のため、羽織としてレイヤードするのも素敵！

エレガントに魅せるフローラル柄ワンピース

【N+】「フローラル柄ワンピース」\4,990（税込）

かすれたタッチのフローラル柄が程よく存在感を発揮する、エレガントなデザインのワンピース。ウエストのリボンはドローストリングになっているため、絞ってシルエットの調整も可能です。公式ECサイトによると「ゆったりとした袖丈で、気になる二の腕をさりげなくカバー」しやすいというのも◎ 前を開いてシンプルなワンツーコーデに羽織れば、手軽に印象チェンジも図れます。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。