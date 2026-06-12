ドイツのW杯予想に並ぶ“日本脅威論”

サッカーの北中米ワールドカップが11日（日本時間12日）に開幕した。F組の日本代表は14日（日本時間15日）にオランダとの初戦を迎える。そんな中、あるサッカー強国から様々な“日本脅威論”が起きている。

日本を高く評価する予想が続いているのはドイツだ。ドイツ放送局「RTL」スポーツ専門のインスタグラムではエキスパートがW杯の展開を予想。オレ・マッツ・ヴィーマーズ氏は日本を何と優勝チームに挙げている。またルイーザ・ドス・サントス氏は「サプライズチーム」として日本代表を挙げた。

またドイツのスポーツ専門配信メディア「MAGENTA SPORT」インスタグラムでも予想を展開。クリストフ・クレーガー氏は4強を仏、ポルトガル、ベルギー、日本と予想し、ニコ・ヘイマー氏は「サプライズチーム」が日本になるとしている。

日本とドイツは2022年のカタール大会で対戦し、ドイツが1点を先制したものの日本が堂安律と浅野拓磨のゴールで逆転。2-1で逆転勝ちを収めた。当時の記憶もあるのか、ドイツには今大会でも日本を高く評価する声があるようだ。



（THE ANSWER編集部）