◆陸上日本選手権 第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

女子８００メートル予選第３組で、同種目で日本記録（１分５９秒５２）を持つ久保凛（１８）＝積水化学＝は２分３秒１０の１位で、１３日の決勝に進出した。１００メートルから独走し、４００メートルを５８秒で通過。後半はペースを落としたが、２位に約２秒の大差をつけて第一人者として力を改めて証明した。

今春、東大阪大敬愛高を卒業した久保は、社会人デビュー戦となった５月１０日の木南記念（大阪・ヤンマースタジアム長居）は自己ベスト記録から約８秒遅れる２分７秒４７にとどまり、レース後は涙を流した。しかし、その約３週間後に行われた５月３０日のＴＷＯＬＡＰＳ ＭＩＤＤＬＥ ＤＩＳＴＡＮＣＥ ＣＩＲＣＵＩＴ（東京・世田谷区総合運動場陸上競技場）では２分２秒７６で優勝し「気持ちを切り替えて、しっかりやってきました」と、すがすがしい表情で話した。

３連覇を目指す日本選手権ではさらに調子を上げつつある。決勝では、勝負に加えて、アジア大会派遣設定記録（２分１秒６７）も意識したレースとなる。

久保凛の主なコメントは以下の通り。

「ラストの１００メートルで全然、足が動かなくて『マジか？』という感じのレースだったので、修正したい。いい感覚で６００メートルを通過できているので、そのままのリズムでいけたら、と思います。コンディション的には、めちゃくちゃ良かったですけど、思うように足を動かせなかったので、明日、修正できたらいい。レベルも上がっており、塩見（綾乃）さん（岩谷産業）も２分１秒台（２分１秒８２）で走られていますし、ハイレベルの戦いになると思います。そこで、しっかり勝ち切ってアジア大会（の日本代表）を決められるようにしたい。やっぱり大事な３連覇になるので笑顔で終われたら、と思っています」