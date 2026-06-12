元アイドルグループ・HKT48のタレント・坂本りのが11日、自身のインスタグラムを更新。ニット＆デニムスカートのコーデで披露した美スタイルが反響を呼んでいる。



【写真】曲線の美しさに映える長～い脚 目を奪われる美スタイル

坂本は「いつかの私服～」として、写真を投稿。淡いピンクのリブニットのトップスに、ひざ上丈のデニムスカートで街角に立つショットは細い足首まですらりと伸びた脚が際立つ。



2002年生まれ、東京都出身の坂本は25年11月に一度は卒業公演を行うことが告知されていたが、延期に。今年4月に卒業公演を行っている。4月20日の投稿では「大好きなHKT48を卒業しました。 7年半素敵すぎる時間を過ごせたのは 応援してくださるファンの皆様のおかげです」と感謝をつづっていた。



この日は首を傾けて長い髪がニットに流れるカット、ウエスト位置の高さに目を奪われる立ち姿など、24歳の誕生日を迎えた10日に続いて魅力あふれる姿を連発。肩にかけたバッグもオシャレで近づく夏を感じさせた。



これには「うわっ脚なが～くてきれい」「りのちゃん足長！」「足長ぁぁ」「スタイルがよすぎ」など目を奪われるファンが続出。ほかにも「大人かわいい♡ やばい」「サマーニットめっちゃ似合って素敵」「可愛いしオシャレだし最高」など称賛がやまなかった。



（よろず～ニュース編集部）