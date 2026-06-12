長野県伊那市で、地元の小学生が、めったに体験できない「お茶の苗木」の植樹を行いました。

一度植えると30年にわたって葉を摘み取れるといい、子どもたちは貴重な体験に挑みました。



児童

「おいしくなぁれ、おいしくなぁれ」



子どもたちが丁寧に植えているのは、青々としたお茶の苗木です。

伊那市で行われた植樹には、伊那北小学校6年2組の児童24人が参加しました。栽培を手掛けるお茶専門店の店主から植え方を教わりながら、約500本の苗木を植えました。





お茶屋いちえ 井口裕太さん「ちょうど真ん中に入れて、ちょっと浮かす感じで、ちょっとずつ土を寄せる」市内では、お茶の専門店などが連携し、抹茶の商品化を目指す「信州抹茶プロジェクト」が進められています。子どもたちは総合的な学習の一環で、このプロジェクトを手伝おうと植樹に参加しました。お茶屋いちえ 井口裕太さん「芽が出てきたものを刈って、お茶にしてという感じなので、植えるというのは今だけです」一度植えると、30年は葉を収穫できるというお茶の木。今回の植樹は、子どもたちにとって貴重な体験となりました。児童「元気に育ってほしいです」「全国に抹茶プロジェクトが広がってほしいなと思っています」植えたお茶が飲めるようになるのは5年後。子どもたちはその日を楽しみにしながら、今後も作業を行うということです。