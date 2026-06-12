政府は12日、知的財産戦略本部の会合を開き「知的財産推進計画2026」を決定しました。その中で、知的財産権の侵害が生じた際の救済措置として、集団訴訟を可能とする仕組みの検討を進めることを明らかにしました。

知的財産戦略本部の会合で、高市首相は「AIが何を学習してどう生成したのか、生成したコンテンツが他人の権利を侵害していないかといった不安を解決することで、権利者や利用者が安全安心に生成AIを活用できる環境を整備する」と述べました。その上で「知的財産権侵害が生じた際の損害の回復と、侵害者の利益の剥奪を確実にする救済措置の導入、集団的な権利行使を可能とする仕組みの構築の検討をスピード感を持って進める」と強調しました。

こうした背景には、生成AIに関して著作権の侵害リスクについてのクリエーターや権利者から懸念の声があがっていることがあります。仮に権利を侵害された場合でも、一人一人が証拠を集めて訴訟することが難しく「泣き寝入り」となるケースがあるため、権利をまとめて行使できるようにすることで、権利保護の強化を図るねらいがあります。

さらに、会議の中で高市首相は、成長戦略17分野の中のコンテンツ分野について「成長投資を大規模、長期に後押しする」と強調しました。