お笑い芸人の小籔千豊（52）が12日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんを悼んだ。

小籔は「大先輩ではあるんですけど、本当にかわいらしい人やなと思いますし、何度かお会いさせていただいた時も、こんなどこの馬の骨か分からんようなやつにも、ご丁寧にごあいさついただき…」と回顧。

「ただずまいとか見てると、品があふれている感じの方で、でも本番入ったら、たぶん意識されてコミカルにされてる部分もあったりとかして、ほんまにこんなにみんなにかわいらしいなあと思われる人って、他におらへんやろなとか思いながら接させていただきましたので、大変勉強になった部分もあります」と語った。

玉緒さんといえば、明石家さんまとの共演でバラエティー番組でも人気に。小籔は「バラエティーで、さんまさんとの現場なんていうのは、本当にトップクラスのというか、天空の（位置にいるような）ことやと思うんですけども。専門外やのに活動的にやられてるのとかも、小さな体でバイタリティーのあられる方やなと。旦那さんとのお話とか聞いてると、すごいパワフルな方やなと思います」とも。

また、玉緒さんは97年に亡くなった夫で俳優の勝新太郎さんがツケ払いで飲み歩いた後、そのツケを玉緒さんが払っていたとのエピソードもある。

この話に、「玉緒さんがあの世に行かれて、勝さんとお会いなさった時に、勝さんがええ所に連れて行ってあげてほしいなと思いますけどね。『すまんかったな』って言うてね」とほほ笑んだ。

MCのフリーアナウンサー青木源太（43）が「天国もツケ払いになるのですかね」と言うと、小籔は「いやいや、それはたぶん、ええ所知ってはるでしょう、勝さんも」と思いをはせていた。