子役として活躍していた俳優の石井萌々果（23）の最新ショットに、反響が寄せられている。

【映像】石井萌々果、成長した姿（複数カット）

2009年放送のテレビ朝日系ドラマ『マイガール』で、相葉雅紀の娘役を演じた石井。その後は、TBS系ドラマ『桜蘭高校ホスト部』で川口春奈（31）の幼少期、日本テレビ系ドラマ『時をかける少女』で黒島結菜（29）の妹役を演じるなど、話題作に出演してきた。

2020年3月には自身のXで、特技のギターで嵐の『マイガール』を弾き語る動画を披露。さらに大学の卒業式での袴姿をアップすると、「大人になりましたね〜そして綺麗になりましたね〜」「スタイルが良くて本当かわいい」などの声が寄せられていた。

石井萌々果、嵐のグッズを身につけた最新ショットを公開

2026年6月10日の更新では、「26年半本当にありがとうございました!!」とつづり、嵐のラストライブツアー『We are ARASHI』のグッズを身につけた、最新の自撮りショットをアップしている。

この投稿に「ますます美人さんになられて、とてもうれしいです」「綺麗なお姉さんになってる！」「いつかまた、まさきにぃにと共演して欲しいなぁ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）