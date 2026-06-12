山形県最上町できょう、世代を越えて交流を深める運動会が行われました。

年齢を感じさせないパワフルな姿に、元気をいただきました。

【写真を見る】94歳も走る!? 児童とお年寄りの世代を越えた運動会 年齢を感じさせないパワフルな姿に、見ているこっちまで元気に！（山形・最上町）

児童たち「がんばれ～」

ゲートボール場を舞台に、年に１度開催される最上町の運動会。

きょうは地元の児童と、およそ１６０人の地区の元気なお年寄りが参加しました。

まずはパンつかみ競争です。

■最高齢９４歳もパンをつかみに！

奥山アトエさん（９４）「パンは食べます。がんばってまず行ってみます」

今回出場の最高齢、９４歳の奥山アトエさん。

意気込み十分で臨みましたが。

「おっとここで、パンがないぞ！どのパンが良いか検討する余裕も。一歩一歩、軽快な足取り。温かい拍手に包まれて今奥山さんがフィニッシュ！」

奥山アトエさん（９４）「１回だけ走らせてくださいと頼みました、アッハッハッハ。せっかく来たんだから走らないではいられない」

■世代を越えてみんなで踊ります！

競技の合間には世代を越えた交流も。

Ｑこれって何の踊り？

「私も初めて」「炭坑節？」

「私も初めて踊りました」

「みんな踊れる九州の有名な踊り、炭坑節」

「みんな元気もらうこれ踊ると」

中心で踊りを率先していた菅喜代美さん（８９）。去年に続き、元気な姿を披露してくれていました。

菅喜代美さん（８９）「（去年から）現状維持です。大きな病気は糖尿病などもない」

今回は、最上町の１６の地区の皆さんが参加。それぞれ、気合が入っています。

■団体戦に燃える各地区！

本城地区のライバルは立小路地区。

立小路地区もまた、本城地区には特に負けたくないと意気込みます。

下小路地区はみんな和気あいあいと、新田地区は元気いっぱいな様子です。

団体戦は、ボールを椅子で作ったゲートにくぐらせる速さを競います。





「本城地区が立小路をかわしたと思ったら立小路が逆転熾烈な争いです」

最後は、立小路地区が１位でフィニッシュにしました。

立小路地区の代表「１位になりました。がんばりました」

「きょうも朝４時起きでさくらんぼ採ってきました」





最上町社会福祉協議会 阿部竜也 事務局次長「こどもから高齢者までが集まったイベントはとても大事な役割があり継続していきたい」

世代を越えた交流は町を明るく、元気にしてくれていました。