飼い犬の散歩をしながら地域をパトロールする取り組みが、県内で広がっています。その名も「ワンパト隊」。地域の防犯ボランティアとして、活躍が期待されています。



安芸郡府中町で暮らすミディアムトイプードルの六太（むった）くんと、飼い主の東矢恵理（とうや えり）さん。日課の散歩中ですが、実はある役割のため活動中なんです。



■飼い主 東矢 恵理 さん

「普通に散歩するだけでいいということだったので、それなら手伝えるかなと。ワンパト隊っていう名前にも、ひかれました。」





六太くんは、散歩をしながら地域をパトロールする「広島ワンパト隊」に所属。防犯ボランティアの減少を受け、県警が2025年10月から始め、370匹（※6月1日時点）が「隊員犬」に認定されています。4日、六太くんと東矢さんに警察から感謝状が贈られました。高齢女性の保護に貢献したことが理由です。2025年12月、いつものように散歩をしていたとき、寒い朝にも関わらずパジャマ姿の高齢女性と出会いました。■飼い主 東矢 恵理 さん「『どちらに住んでます？』と聞いても『思い出せなくて』と言われて。」会話もままならず、認知症を患っていることが分かったといいます。そんな中、東矢さんと女性をつないでくれたのが六太くんでした。■飼い主 東矢 恵理 さん「その方が昔犬を飼ってたようで、六太を見て『私も犬飼ってたのよ』とかいろいろ昔の話をしてくださって。触ってもらったり、途中止まって、なでてもらったり。」話をしながら一緒に歩き、女性を捜していた家族のもとに無事、引き渡すことができました。■飼い主 東矢 恵理 さん「通勤通学の人は自転車で素通りするので、なかなか見つけられないと思う。犬の散歩なら、ゆっくりみんな歩いているので声をかけることができると思います。」お手柄をあげた六太くん。警察から感謝状とともにご褒美のドッグフードが贈られました。■飼い主 東矢 恵理 さん「（賞状は）少し重みがあります。六太と散歩をしただけで地域のお役に立てたのが一番うれしい。これからも地域の見守り活動を続けていきたいと思いました。」■広島東警察署 生活安全課 長谷川 真一 課長「高齢化社会が進んで、防犯ボランティアの減少は避けて通れない問題。もっともっと大きな組織に発展することを警察としては期待しています。」県内各地で活躍している「広島ワンパト隊」。まちの安全のため、散歩をしながら地域を見守ります。【2026年6月12日 放送】