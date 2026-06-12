見事、成功を収めたH3ロケット6号機。失敗と成功を繰り返しながら歩んできたH3ロケットの軌跡を振り返ります。



12日午前9時53分過ぎ、種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット6号機。歓喜に沸いたその瞬間は、関係者たちの覚悟の大きさを物語っていました。



2001年から2025年まで成功率98％という高い信頼性で日本の宇宙輸送を支えてきたH2Aロケット。それに代わる新たな基幹ロケットとして開発されたH3ロケットは、2023年3月に1号機が失敗。





開発着手から10年、関係者は厳しい現実を突きつけられました。それでも、歩みを止めずに改良を重ねた1年後の2024年2月。長い苦悩の末に2号機で初めて成功をつかみます。(JAXAH3プロジェクトマネージャー・岡田 匡史さん（当時）)「ようやくH3ロケットが産声を上げることができた」歓喜に包まれスタートラインに立ったH3ロケットはここから5機連続で成功。確かな実績と信頼性が軌道に乗ったかと思われていた矢先のことでした。2025年12月、再び試練が訪れます。(JAXAH3プロジェクトマネージャー・有田誠さん)「第2段エンジン燃焼がほとんど行われなかった。みんなで努力をしてきたその結果を実らせることができなかったのは残念で申し訳ない」準天頂衛星システムの「みちびき5号機」を搭載した8号機は失敗。衛星を固定する台座の一部が飛行中に破損し、みちびき5号機はロケットから離脱。太平洋に落下し、失われました。これを受けて、2026年2月に予定していた9号機の打ち上げも延期に。そうしたなか、失敗後初の打ち上げとなったのが今回の6号機でした。(JAXAH3プロジェクトマネージャー・有田誠さん)「6号機の打ち上げが、まさに8号機の失敗から再起に向けた大事な打ち上げ。H3ロケットの全ての機体のラインナップをそろえる。H3ロケットの完成に向けて非常に重要な意味を持つ」H3ロケットの機体はこれまで、機体側面に固体燃料の補助ロケットを装着し、推力を補ってきました。しかし6号機では補助ロケットを使わずに液体燃料のメインエンジンを2基から3基に。打ち上げ費用をH2Aの約半額50億円程度を目指す「H3の象徴」とも評されます。失敗からの再起と新形態への挑戦。6号機には2つの大きな使命が課されました。3月には、種子島宇宙センターで第1段エンジン2回目の燃焼試験を行い、計画通り終了。また、実用化を目的とする大型衛星は搭載せず、ロケットの性能確認用の模擬衛星などを搭載という選択をしました。(JAXAH3プロジェクトマネージャー・有田誠さん)「今回の失敗を通してもだれ一人逃げなかった。さらにチームが強くなった。それでも失われたものはとても大きい。責任の大きさを今まで以上に感じている」そして12日午前9時53分59秒。(磯脇琢磨アナウンサー)「再起と挑戦の瞬間です。H3ロケット6号機がリフトオフしました」再起と挑戦を背負うことになった6号機は、自らの3基のエンジンだけで種子島の海岸から飛び立ち、青い空のその先へ。宇宙という大海原へと漕ぎ出しました。6号機と共に歩んできた関係者たちは、張り詰めた表情から一気に歓喜に沸きます。(三菱重工H3プロジェクトマネージャー・北山治さん)「原因の究明から対策、検証という中で非常に厳しいスケジュールだったことは事実。みんなの努力の結晶がこの半年での打ち上げ成功につながったと信じている」(JAXAH3プロジェクトマネージャー・有田誠さん)「みんなで本当に一つのチームとして一体となって取り組むことができた」(磯脇琢磨アナウンサー)「失敗を乗り越え、何度でも空を目指す。宇宙にかける思いを1つにしたからこそ、H3ロケット6号機は成功しました。今回の成功は日本の宇宙開発にとって新たな船出となりました」