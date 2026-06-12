日本の強みである半導体材料や自動車などにつかわれる炭素繊維などの「マテリアル」をめぐり、政府はAI（＝人工知能）を駆使した、開発拠点を設置することを決めました。

内閣府の有識者会議は12日、産業に欠かせない素材や材料である「マテリアル」の開発強化に向けた工程表を、小野田経済安全保障担当大臣に提出しました。

「マテリアル」をめぐっては、半導体材料の日本の世界シェアは48％、また、車などに使われる炭素繊維の世界シェアも50％を超えるなど、日本の産業にとって、世界で戦うための強みとなっています。

また、希少な金属・レアアースを輸入に頼る日本は、レアアースを使わずに強力な磁石を作る技術などにもたけています。

工程表には、こうした強みをのばすため、AIを駆使した産学連携の開発拠点を設置することや、開発を支えるため年間3万人の専門人材の育成をめざすことなどが盛り込まれています。

日本の伝統的なモノ作りの技術にAIを活用し、産官学が連携し強化することで、世界の開発競争をリードし外貨をかせぐだけでなく、経済安全保障を確保することもめざしています。