山岳道路ならではの雄大な景色

石川県と岐阜県を結ぶ「白山白川郷ホワイトロード」が12日、全線開通しました。

多くの人が山岳道路ならではの雄大な景色を楽しんでいました。

12日、「白山白川郷ホワイトロード」の開通を待つ多くの車が列を作りました。

◇観光客は…「11日のお昼過ぎから来てました。白山、山がすごいね」

◇先頭に並んだ観光客は…「国立公園の雄大な自然と、自然と調和するよう設計されたコンクリートの構造物やフェンスが、どんな風に調和しているのか興味がある、見てみたい」

全長33.3キロの「白山白川郷ホワイトロード」。12日、全線開通の日を迎え、石川県白山市の中宮料金所では午前9時半から開通式が行われました。

2025年は岐阜県側の工事の影響で、全線開通したのは7月と、例年に比べ1か月ほど遅くなりましたが、2026年は雪の量が少なかったため、例年より1週間ほど早い開通となりました。

「まだ白山は真っ白。こんなに寒いとは」

料金所のゲートをくぐると、迎えてくれるのは白山の大自然。

水が断崖を流れ落ちるダイナミックな滝に、展望台からは雪の残る白山の絶景を望むことができます。

大自然を独り占め

標高1450メートルの県境にある三方岩駐車場では、訪れた人たちが雄大な山々と青空のコントラストを写真に収めていました。

◇福井県からの観光客は…「まだ白山は真っ白でしたね。思ったよりも寒い、下と比べるとこんなに寒いと思わなかった」

◇滋賀県からの観光客は…「トンネルの前だと、白山も少し雲がかかっているけれど見ることができたし、緑も雨のおかげで綺麗になったような気がする。秋の紅葉にも来たいと妻と話していた」

◇石川県林業公社・荒木浩一理事長…「非常に珍しい山岳道路、険しいところを石川県側は通っているので、来たことのない方にどんどん口コミで広めてほしい」

「白山白川郷ホワイトロード」は秋には紅葉の絶景を楽しむことができ、11月10日ごろまで通行可能となる予定です。