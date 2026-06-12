「チアダンコンビらぶ〜」朝比奈彩＆石井杏奈、美女ショットに反響！ 「可愛すぎるツーショット」
モデルで俳優の朝比奈彩さんは6月11日、自身のInstagramを更新。ドラマ『チア☆ダン』（TBS系）で共演した俳優の石井杏奈さんとのツーショットを公開しました。
【写真】朝比奈彩＆石井杏奈のツーショット
石井さん本人からも「らぶーー!!」とコメントが寄せられたほか、ファンからは「チアダンコンビらぶ〜」「大好きな2人が一緒 チアダン久しぶりに観ちゃおうかなぁ」「ドレス〜良き」「二人とも可愛い」「泣けるー！嬉しいー！」「可愛すぎるツーショットだね」などの声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】朝比奈彩＆石井杏奈のツーショット
人気ドラマで共演した2人朝比奈さんは「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』にて、杏奈に会いました」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目はベージュのドレスをまとった朝比奈さんと、黒いジャケットを羽織った石井さんの全身ショット、2枚目は顔を寄せ合ったアップの自撮りショットです。「席も隣だったので色々お話しながら、素晴らしい時間を過ごしました」「今度はプライベートで！！」とつづっています。
2018年放送の『チア☆ダン』で共演2人が共演した『チア☆ダン』は、2018年7月から放送された青春学園ドラマ。弱小チアダンス部の部員たちが仲間と支え合いながら成長し、夢に向かって挑戦する姿が描かれ、熱いストーリーと豪華なキャストで人気を集めました。朝比奈さんは当時からInstagramで撮影のオフショットなどを公開しており、今回の投稿に懐かしさを感じたファンも多かったようです。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)