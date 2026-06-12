「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１２日、尼崎）

狙ったチャンスは絶対に逃さない。西岡顕心（２４）＝香川・１２９期・Ａ１＝は準優１０Ｒ、５コースからコンマ０９の快Ｓ仕掛けで１Ｍを強襲。艇間を貫く鮮やかなまくり差しで優出切符を勝ち取った。

準優で５号艇が決まった直後から、ダイナミックなスタート攻勢を想定。「良かったです。ここ一番が出ました」と狙い通りの勝利に声も弾んだ。頼もしい相棒・１１号機は「トルクがあってピット離れも良く、回った後の延長で行き足から伸びにつながっている」と超強力な足に進化。「ここ最近の中で、一番しっくりしていてこの体感も久々と思う。正直、何も不安要素はない」と完調宣言が飛び出した。

予選最終日の３Ｒは、インから丸野一樹（滋賀）のまくりに屈したが、１１Ｒはその反省を糧に、３周２Ｍを全速ターンで勝負。同着２着に入り込み予選を突破した。負けて得られる収穫は、今後のレーサー人生において何よりも価値がある教材。「胸を借りる気持ちで勉強させていただいた」とＳＧ覇者の多彩な手腕を、レースでしっかりと学び取った。

今年のＧ１は尼崎周年で早くも３回目の優出。前走の浜名湖オールスターでＳＧ初出場を果たすなど、新進気鋭の猛者は「チャンスはある！あとは自分次第で、質のいい全速Ｓをいきたい」と血気盛ん。デビュー初優出（２３年７月）を決めた尼崎で、優勝戦も豪快な一発攻勢でＧ１初優勝を成し遂げる。