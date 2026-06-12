熊本市の新庁舎の総事業費が、1100億円～1200億円と、なぜこれほどまでに膨らんだのか、改めて整理します。

【写真を見る】【他都市の庁舎はいくらで？】さいたま市「約238億円」→「約769億円」 宮崎市「約320億円」→「約379億円」 熊本市・新庁舎建て替え問題

当初は「616億円＋α」と説明していたのですが、建設費が2倍以上の880億円ほどに膨らんだことが主な要因です。

突出…熊本市の1200億円

庁舎の建て替えを計画する他の都市の例を見てみます。まず、人口135万人の【さいたま市】は、当初「約238億円」だったものが現時点で「約769億円」と3倍以上に。

人口39万人の【宮崎市】は「約320億円」が、現時点で「約379億円」となっています。

建設費の高騰は全国的なことですが、市役所と区役所、2つを建設する熊本市の1200億円という数字は突出しています。

市民が納得する説明を

税収が年間約1200億円の熊本市にとって、庁舎整備にかける妥当な費用はいくらなのか。

より多くの市民が納得する説明が、求められます。