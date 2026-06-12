観光名所・天橋立にクマ出没…松並木が一時通行止め

１２日午前７時半ごろ、京都の観光名所・天橋立でクマの目撃情報がありました。

【写真を見る】6月10日に天橋立で出没「砂浜を走るクマ」（視聴者提供）（すでに殺処分された個体）

警察などによりますと、現場は松並木にある茶屋の近く。外国人観光客が子グマ１頭を目撃したとして、近くにいた女性が通報したということです。

午前８時２０分ごろからは、天橋立の松並木の府道約２．５ｋｍが通行止めに。捜索の結果クマは見つからず、安全が確保できたとして、約４時間後に通行止めは解除されました。

１１日には神戸市の山林で確認されるなど、目撃情報が相次いでいるクマ。なぜ今の時期なのか？今後関西で出没エリアが広がる可能性はあるのか？

兵庫県立大学の藤木大介准教授に聞きました。

１０日に続き１２日も…京都・天橋立でクマ目撃情報

関西でも相次ぐクマの目撃・確認情報。京都・宮津市の天橋立では、１０日に続き１２日も目撃情報がありました。

＜天橋立でのクマ目撃情報＞

▼１０日

・午後４時半ごろ オスの成獣を目撃

・午後１０時半すぎ 府の委託業者が麻酔銃で捕獲→殺処分

▼１２日

・午前７時４３分 子グマの目撃情報の通報

「一部臨時休業」「クマ情報を問い合わせ」周辺の店・ホテルの様子は？

１２日の目撃情報・通行止めを受け、観光客向けの店からは「今朝は警察がたくさんいて物々しい雰囲気だった」といった声も聞かれ、一部を臨時休業にするなどの対応を取った店もありました。

ただ、観光客の数は、通常と大きな差はないということです。

周辺のホテルによると「きょうはクマが出た？」という問い合わせもあったものの、現時点でキャンセルは出ていないということです。

神戸市内で初めてクマ確認「神戸に出るのは時間の問題だったのでは」

一方、神戸市では１１日午後５時すぎ、市内で初めてクマの出没が確認されました。

場所は神戸市北区道場町の山林。シカやイノシシなどを捕獲するために設置されたセンサーカメラに成獣とみられるクマが映っていたということです。

兵庫県立大学の藤木大介准教授は、今回クマが出没した場所について「以前から目撃情報があった三田市と接している」と指摘。「神戸市内に出るのは時間の問題だったのではないか」といいます。

「今はクマの活動範囲が複雑に広がる時期」

また、藤木准教授によると「今はクマの活動範囲が複雑に広がる時期」だということです。

＜なぜ今の時期にクマ出没？＞

▼オスの成獣

→繁殖期でメスを探す

▼子連れのメス

→“メスを探すオス”から子を守るため山を出る

▼１歳のクマ

→親離れで自分のテリトリーを探す

「西日本は東日本に比べると危機感が醸成されていない」大阪で関係省庁が会議

１１日には、大阪で初めて、近畿地方でのクマの被害・対策について関係省庁が会議。

「今まで出ていなかった場所にも目撃情報がある」「活動範囲が“面的”に広がっているのでは」「西日本は東日本に比べると危機感がまだまだ醸成されていない」といった意見が交わされたということです。

「淀川の河川敷をつたって入域する可能性」関西で出没エリア今後広がる？

関西のクマ出没エリアは今後どこまで広がるのか？

可能性のある場所として、藤木准教授は「姫路市・神戸市周辺」「大阪府」を挙げています。

＜クマ出没エリアが拡大？＞

▼姫路市・神戸市周辺

→クマが生息できる質の森林があるため将来的に定着する可能性も

▼大阪府

→淀川の河川敷をつたって入域する可能性あり

国も対策へ「合計で８００台以上のカメラ設置」

全国で相次ぐクマの出没を受け、国も対策に乗り出します。

（石原宏高環境大臣）「合計で８００台以上のカメラを設置し、６月下旬から９月下旬に調査いたします」

環境省は今月下旬から、クマの正確な数を把握するための調査を開始。クマの生息エリアに個体を識別するためのカメラを８００台以上設置し、実態の把握を進めるということです。

（２０２６年６月１２日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）