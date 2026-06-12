「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１２日、尼崎）

準優勝戦が行われ、１０Ｒは５号艇の西岡顕心（香川）がまくり差しでイン黒井達矢（埼玉）を撃破。１１Ｒは山田康二（佐賀）、１２Ｒは加藤翔馬（２９）＝兵庫・１１５期・Ａ１＝がインから逃げ切りで勝利をつかんだ。

加藤が待ちに待った白星をようやく勝ち取った。Ｇ１では２００３年５月の芦屋周年で江口晃生が記録して以来、初日から未勝利で予選を首位通過。珍しいケースで名をはせたが、勝負どころの準優１２Ｒはイン速攻でライバルを制圧。堂々の立ち回りで白星を手に入れ優勝戦のポールポジションを獲得した。

「準優は完璧に近い仕上がりでした。出足やターン回りが良く、スタートも違和感なくいけた」と３９号機に死角は見当たらない。優勝戦は、「何号艇でも変わらないので、平常心でいきたいです」とマイペースの心構えで臨む姿勢だ。

地元の尼崎では２０１６年１２月、１９歳７カ月の若さでデビュー初優出、初優勝の離れ業を成し遂げ、ボート界に大きな話題を呼んだ。

「そのときは伸びがすごかったけど、今回は出足、回り足ですね」と切れ味のいい特徴を口にする。これまでＧ１の出場歴は多いが、地元周年は初出場でＧ１も初優出。再び鮮烈な勝利で偉業を達成するのか？レースは最後まで目が離せない。