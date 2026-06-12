人情味あふれる演技と親しみやすい人柄で、映画やテレビで幅広く活躍した俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが９日、肺炎で死去した。

８６歳だった。

京都府出身。父は二代目中村鴈治郎、兄は坂田藤十郎という上方歌舞伎の家に生まれた。中学生の時に「景子と雪江」で映画デビュー。「炎上」「大菩薩峠」などの時代劇映画に多数出演し、かわいらしい娘役から、耐える嫁、遊女役まで巧みに演じ分けた。

「悪名」シリーズなどで共演した俳優の勝新太郎と１９６２年に結婚。型破りな振る舞いで世間を騒がせた夫が９７年に亡くなるまで、献身的に支えた。

テレビドラマでは、ＴＢＳ系「いのちの現場から」シリーズで、主人公の看護師役を好演。医療のあり方を問う作品を「ライフワーク」と位置づけ、演じ続けた。ＴＢＳ系「さんまのスーパーからくりＴＶ」などのバラエティー番組にも出演し、味のある言動がお茶の間の笑いを誘った。

バラエティーなどで共演した俳優の浅田美代子さん（７０）は「ガハハという笑い声が聞こえてきます。お母さん、大好きなパパさんとやっと一緒にいられますね。どうか安らかに」とのコメントを発表。親交が深かった俳優の松平健さん（７２）も事務所を通じ、「笑顔で周りを明るくする大輪のひまわりのような方。愛情をもってご指導いただき、厳しい芸の道を心強く灯（とも）していただいた」と感謝の言葉を寄せた。