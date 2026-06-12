凪良ゆうが語る自身のこれまで「もう一度結婚をするとしたら…」

「フィクションは事実をちょっとずつずらして屈強なものにするんだ。そこに事実がなかったらリアリティは生まれない」

これは『だれも知らない小さな国』をはじめとした「コロボックルシリーズ」を生み出した作家・佐藤さとるさんの言葉だ。コロボックルシリーズはリアルファンタジーで、まさにファンタジーをリアルに感じるためには「事実」がベースにあるからだと感じさせられる。

凪良ゆうさんの小説は、ファンタジーではないけれど、書店員たちが『流浪の月』と『汝、星のごとく』で2回も「最も売りたい本」に選んだのも、最新作『多類婚姻譚』が直木賞候補となったのも、そこに山ほどの「事実」「現実」があるからだろう。

連作短編集『多類婚姻譚』はジェンダーギャップ、地域格差、セクシャリティ、結婚と恋愛、成育環境の違いなど、私たちの近くにある問題のリアルを浮かびあげる。無意識にハマっている「社会通念」や「正しさ」の枠組みを心地よく裏切っていく多層的な物語群だ。

ジャーナリストの大門小百合さんが凪良さんにインタビューする2回目の後編では、大門さんが小説を読んで感じていたことを率直に聞いていく。

凪良ゆう（なぎら・ゆう）

京都市在住。2007年に初著書が刊行され本格的にデビュー。BLジャンルでの代表作に連続TVドラマ化や映画化された「美しい彼」シリーズなど多数。17年に『神さまのビオトープ』を刊行し高い支持を得る。19年に『流浪の月』と『わたしの美しい庭』を刊行。20年『流浪の月』で本屋大賞を受賞。同作は22年5月に実写映画が公開された。20年刊行の『滅びの前のシャングリラ』で2年連続本屋大賞ノミネート。22年刊行の『汝、星のごとく』は第168回直木賞候補、第44回吉川英治文学新人賞候補、2022王様のブランチBOOK大賞、キノベス!2023第1位、第10回高校生直木賞などに選ばれ、翌年、自身2度目となる本屋大賞を受賞。同書は26年に実写映画化される。23年には『汝、星のごとく』の続編となる『星を編む』を発表。本書『多類婚姻譚』は著者2年半ぶりの文芸新刊となる。

母子家庭の過酷な環境下で救いとなった「本屋」

――2023年に本屋大賞受賞作、『汝、星のごとく』の主人公の一人である「櫂（かい）」は、母親を支えるヤングケアラーでした。母子家庭の過酷な環境の中で、彼は物語を書くことで自分の心を支えていましたが、私はあの作品を読んで、櫂はもしかして凪良さんご自身のことなのではと感じたのですが、いかがでしょうか。以前のインタビュー記事で、母子家庭でご自身も厳しい幼少期を過ごされたと話されていたのを読んだことがあります。

凪良ゆう（以下、凪良）「そうですね。櫂には、確かに自分を投影した部分はありました。小さい時は、本がなかったら、本当に生きてこれなかったと思います。当時の私の現実は、子供の力ではどうにもできない、まさに八方塞がりの状態でした。子供は大人が与えてくれた環境の中でしか生きられません。自分の力でなんとかすることができないので、現実から“逃げる”ことしかできないんです。その逃げ場所が私にとっては『物語』でした。それがあって本当によかったと思いました」

――当時はどのような本を読まれていたのでしょうか。

凪良「実は、小さい頃、小説はほとんど読まなくて、漫画ばかり読んでいたんです。漫画家になりたかった時期もありました。

私の家の近くに、すごく小さくて古い書店があったんです。そこの店主さんは、大人が立ち読みしていると『シッシッ』と追い払うのに、なぜか子供の私には、何時間でも好きなだけ立ち読みをさせてくれたんですよ。あれが私の本棚だったんです」

私はいつも自分のためにしか書いていない

――素晴らしいお話ですね。その書店での原体験があったからこそ、3話の『小鳥たち』に出てくる本屋の描写にリアリティがあったような気がします。

凪良「そうですね。あの『小鳥たち』の主人公は、とてもラッキーだったと思います。離婚して戻ってきても、実家があって、書店があって、自分のくつろげる場所があって。もちろん、書店経営は大変なんですけどね」

――「小鳥たち」には、溺れかけた時に「浮き輪を投げてくれる人が私にもいる」という言葉がでてきて、とても心を打たれました。過酷な現実で戦っている人に向けてのメッセージ的な意味合いや辛い思いをしている人たちを助けたいという使命感みたいなものもあるのでしょうか。

凪良「誰かのために書いているというのはすごくきれいな言葉ですが、私はいつも自分のためにしか書いていないんです。『報われない方のために』とか、『皆さんの心を慰めるために』と言えたら素敵なんですが、そういう意識はあまりなくて、いつも自分を救うために書いています。作家さんはみんなそうじゃないでしょうか。他人のために小説を書くなんて、そんな大変なことできるのでしょうか。それでも、結果として読者の方に『元気がもらえました』と言ってもらえたら、それが一番最高の形だと思っています」

多様な結婚・恋愛

――凪良さんご自身は、年齢を重ねたことで結婚について見えてきたものというのはありますか。今までに2回結婚・離婚されていますが、そのような経験があったからこそ書ける結婚のリアルやお互いのすれ違いというものがあるのでしょうか。

凪良「それはあります。2回目に結婚した人は男性としてのプライドがとても高い人でした。普段は優しいので すが、基本的に自分の妻が自分と同等かそれ以上に稼ぐということをおもしろく思わな いタイプでした。わたしは結婚後に作家デビューをして、最初は喜んでくれていたので すが、収入が逆転してからは、わたしがなにか反論めいたことを言うたび『稼いでるからと言って偉そうにするな』と言われましたね。離婚に至った理由はいろいろありましたが、最初に吹いた隙間風はそれだったように思います。もしも3回目をするのなら、そういうことにこだわらない、おもいやりのある婚姻関係がいいですね（笑）」

――『多類婚姻譚』は、それぞれの主人公の結婚観や社会に対しての思いがとてもよく表現されている作品でした。つらい話もありましたが、なぜか読後感は驚くほど爽やかです。あらためて、この本はどんな方に読んでほしいですか。

凪良「誰に向けて書いたというのはありません。今の世の中、それこそ多様性という言葉の通り、みんなそれぞれが当たり前に違う人間なので、ターゲットを絞った途端に、他の人に刺さらなくなってしまう気がします。私は、色々な人に読んでほしいと思っていますし、読んでいると何か、どこかに自分の中にも心当たりのある部分が見つかると思います。その時自分の中に沸き起こる感情というものが、もしかしたら今その人が直面している問題に近いのかもしれません」

凪良ゆうが宇垣美里に思い出させた「地元とは比べ物にならない物価と家賃に震え、慣れない都会の全てに怯えていた」時代