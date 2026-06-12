鈴木福＆中西アルノ、抱き合うシーンに反響 嫉妬の声も「春日…！んああ」「ア、アルノが、、、いや、これは常盤さんだ、、、大丈夫。。」「なぜかドキドキが止まらない」『惡の華』第10話【ネタバレあり】
テレビ東京で11日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第10話が放送され、鈴木福と中西アルノの演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】中西アルノと抱き合い、笑顔の鈴木福
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
第10話では、常磐（中西アルノ）が書く小説の主人公にかつての自分の姿を重ね、続きが見たいと言う春日の熱い思いに、常磐は小説を書き進めようと決意する。
心を通わせ始めた2人。アルバイト先の先輩と復縁していた常磐に対し、春日はバイト中で彼氏がいる前で常磐を連れ出し、抱き合った。クラスのマドンナである常磐と結ばれた春日に、嫉妬の声も上がった。
SNS上では「春日…！んああ」「ア、アルノが、、、いや、これは常盤さんだ、、、大丈夫。。」「なぜかドキドキが止まらない」などのコメントが寄せられている。
【場面写真】中西アルノと抱き合い、笑顔の鈴木福
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
心を通わせ始めた2人。アルバイト先の先輩と復縁していた常磐に対し、春日はバイト中で彼氏がいる前で常磐を連れ出し、抱き合った。クラスのマドンナである常磐と結ばれた春日に、嫉妬の声も上がった。
SNS上では「春日…！んああ」「ア、アルノが、、、いや、これは常盤さんだ、、、大丈夫。。」「なぜかドキドキが止まらない」などのコメントが寄せられている。